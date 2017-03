Ziet u geen mogelijkheid om te stemmen? Klik dan hier.

Zowel in Oldenzaal als in Deventer starten gemeenten met een proef om ook flatbewoners de mogelijkheid te geven om groenafval te scheiden. Momenteel kan dat nog niet, omdat bewoners van hoogbouw geen groene container hebben.

In Oldenzaal wordt gewerkt met een aparte ondergrondse container, in Deventer krijgen mensen zelf een kleine groene afvalbak voor op het aanrecht.

"We hopen dat ook in deze wijken mensen hun afval nog beter gaan scheiden", aldus Monica Sluiseman van Circulus-Berkel in Deventer. Maar er klinken ook al bezwaren: nóg een afvalbak erbij in huis.

Wat vindt u? Is groenafval scheiden in flats een goed idee?



