donderdag 9 maart 2017 | 11:28 Laatst bijgewerkt: 9-3-2017 | 12:01

Uit onderzoek blijkt volgens het ministerie dat veel stemgerechtigden vinden dat hun stem onvoldoende gehoord wordt, of dat hun stem toch niet het verschil maakt.

"Met ‘Elke stem telt’ wil ik ook vooral jongeren duidelijk maken dat zij het verschil kunnen maken in de koers van ons land. Zij zullen immers de gevolgen van de beslissingen van nu voelen. Naast spotjes op televisie en radio, zetten wij daarom ook SnapChat in om met jongeren in gesprek te gaan over de democratie", legt minister Ronald Plasterk uit.

'Totaal niet eens met aantal partijen'

Misja Groen doet een ict-opleiding aan het hbo in Zwolle en is sowieso van plan om te gaan stemmen. "Ik vind het erg belangrijk om mijn stem te laten horen. Dit is vooral nu extra belangrijk omdat er een aantal partijen zijn waar ik het echt totaal niet mee eens ben."

"Ik ben er persoonlijk vanuit mijzelf niet zoveel mee bezig. Ik merk wel dat het erg leeft in mijn omgeving. Zo wordt er veel over gesproken in groepsgesprekken op Whatsapp en staat ook mijn timeline op Facebook er vol mee", aldus de ict-student.

Gediscrimineerd

Groen: "Onderwijs vind ik erg belangrijk, vooral natuurlijk omdat ik zelf nog studeer. Daarnaast zijn vrijheid van meningsuiting en discriminatie belangrijke thema's voor mij. Ik ben namelijk vroeger zelf gediscrimineerd en ik vind het daarom belangrijk dat dit soort zaken goed geregeld zijn."

Moeten jongeren zich meer verdiepen in verkiezingen? "Ik dacht vroeger wel meer van 'ach ja, het zal wel' als het over verkiezingen ging. Ik merk wel dat ik er deze keer meer mee bezig ben. Ik vind het wel belangrijk dat jongeren zich met de verkiezingen bezighouden. Ik kan er ook niet tegen als jongeren alleen maar op een partij stemmen omdat hun ouders dat ook doen. Ze doen dan gewoon te weinig onderzoek", zegt de 20-jarige Zwollenaar, die zelf nog twijfelt tussen twee partijen.

'Recht om mee te praten'

"Ik ga sowieso stemmen. Ik vind dat het een recht is dat je hebt gekregen en daar moet je gebruik van maken. Je hebt het recht om mee te praten en ik vind dat je dat dan ook wel moet doen", zegt Daniël van Rijn, die een hbo-opleiding voor geschiedenisleraar volgt in Zwolle.

Is Van Rijn veel met de verkiezingen bezig? "Ik ben er zeker mee bezig. Maar het is niet zo dat ik alle debatten volg. Ik ben er wel heel bewust mee bezig. Meer dan de gemiddelde leeftijdsgenoot denk ik. Ik heb bijvoorbeeld de Stemwijzer en het KiesKompas ingevuld."

Onderwijs

De positie van onderwijs spreekt de student aan. "En dan vooral van het middelbaar onderwijs en het basisonderwijs. Daar heb ik affiniteit mee omdat ik voor docent studeer."

"Ook sociale problemen vind ik belangrijk. Hoe ga je om met sociale problemen in de maatschappij? Dat zijn voor mij de belangrijkste problemen. Sommige partijen opperen bijvoorbeeld een sociale dienstplicht om op die manier meer binding in de samenleving te krijgen. Dat soort onderwerpen spreken mij aan," zegt Van Rijn.

Verdiepen

Vraag is of de 22-jarige en andere jongeren zich meer moeten verdiepen in de verkiezingen. "Ik wacht de grote tv-debatten nog even af. Daar ben ik wel benieuwd naar. Maar misschien dat bepaalde ontwikkelingen in de peilingen mijn stemkeuze nog beïnvloeden. Ik denk dat andere jongeren zich wel meer kunnen verdiepen maar niet iedereen heeft daar behoefte aan."

"Zolang iedereen maar beseft dat ze een stem hebben en bewust gaat stemmen of niet gaat stemmen. Dan is het goed. Dus als stemmen je niet boeit, dan moet je dat lekker niet doen, maar dan moet je achteraf ook niet klagen. Je had mee kunnen praten maar je hebt het niet gedaan", aldus de student.

Wat gaat Van Rijn stemmen? "Ik zal zeer waarschijnlijk op iemand uit de lijst van het CDA stemmen. Sowieso niet op de lijsttrekker. Uit de Stemwijzer en KiesKompas kwam dat naar voren. Dat was vrij duidelijk."