Wat te doen met een leegstaande boerderij? Die vraag zullen we ons in Overijssel steeds meer moeten stellen. De komende jaren verdwijnt een derde van de 9000 boerenbedrijven in Overijssel en lang niet altijd wordt er nieuwe invulling aan het pand gegeven.

De provincie ziet de bui al hangen en zoekt een oplossing tegen de leegstand. Daarom is er een wedstrijd uitgeschreven: wie komt er met de beste alternatieve invulling? Die persoon mag een boerderij in Zenderen twee jaar daarvoor gebruiken.

Maar moeten we wel op zoek naar alternatieven voor leegstand op het platteland? Een sloopkogel is ingrijpend, maar daardoor raken panden niet in verval, met alle gevolgen van dien.

Of is het juist van levensbelang voor het leven op het platteland om de boerderijen te behouden, tegelijk een prachtige kans voor innovatie? En wat mag er dan allemaal in/met gedaan worden?

Wat is uw mening? Laat het weten door te reageren!