In Staphorst sliepen in het weekend 35 kinderen in de open lucht. Ze deden dat om geld in te zamelen voor arme kinderen in Bolivia. De actie is een initiatief van Nacht Zonder Dak, en hiermee ervaren kinderen hoe het is om te overnachten onder primitieve omstandigheden.

Wat vindt u? Is het voor kinderen goed om eens een nacht in de buitenlucht te slapen?

