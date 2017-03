woensdag 15 maart 2017 | 15:02 Laatst bijgewerkt: 15-3-2017 | 14:58

Een derde van de stemgerechtigden in Nederland had woensdag vroeg in de middag de gang naar de stembus al gemaakt. Daarmee is de opkomst vooralsnog behoorlijk hoger dan die bij de vorige Tweede Kamerverkiezingen in 2012, meldt onderzoeksbureau Ipsos. Toen was de opkomst in Overijssel uiteindelijk ruim 78 procent. De hoogste opkomst was destijds in de gemeente Staphorst: bijna 87 procent.