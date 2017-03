donderdag 16 maart 2017 | 03:28 Laatst bijgewerkt: 16-3-2017 | 03:38

Bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer in Overijssel is het CDA als grote winnaar uit de buis gekomen. Op basis van de voorlopige uitslagen kreeg het CDA de meeste stemmen in zeker dertien gemeenten.

Grote verliezer is de PvdA. Bij de verkiezingen in 2012 kwam deze partij nog in zeven gemeenten als grootste uit de bus. Met name in de grote steden werd in 2012 op de PvdA gestemd.

PVV en VVD in steden

Stedelijke gemeenten als Zwolle, Deventer, Almelo, Hengelo en Enschede kleuren in 2012 allemaal PvdA-rood.

Nu is de PVV in Almelo de grootste partij en is de VVD de grootste in de overige vier steden.

SGP blijft aan kop

De SGP is opnieuw de grootste partij geworden in Zwartewaterland, Staphorst en Rijssen-Holten.

De overige gemeenten kleuren CDA-groen. De uitslagen van de gemeente Steenwijkerland waren rond drie uur vannacht nog niet bekend.