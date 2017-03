Ziet u geen mogelijkheid om te stemmen? Klik dan hier.

Afgaande op de exitpoll van de NOS en RTL, komen zeven kandidaten uit Overijssel in de Tweede Kamer. Dat is er één meer dan in de huidige bezetting.

Het is nog geen officiële uitslag, maar het resultaat van enquêtes die kiezers bij de uitgang van het stembureau hebben ingevuld.

In bovenstaand verhaal is nog geen rekening gehouden met voorkeursstemmen.

Zeven Overijsselaars in de Kamer, is dat te weinig?

