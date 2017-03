Ziet u geen mogelijkheid om te stemmen? Klik dan hier.

De Zwolse blogger Cynthia Schultz is bij de Wijthmenerplas in Zwolle seksueel geïntimideerd. Op Twitter deelde ze haar verhaal.

Hoewel Cynthia de politie complimenteert over het snelle optreden is ze ook boos hoe de agenten het incident hebben afgehandeld. Volgens haar heeft de politie een waarschuwing afgeven en een notitie opgenomen in het bestand. Verder kon de politie niets omdat er 'niets is gebeurd.'

Wat vindt u? Moet seksuele intimidatie harder aangepakt worden?

