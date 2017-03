Ziet u geen mogelijkheid om te stemmen? Klik dan hier.

Een 61-jarige vrouw uit Kampen is vandaag veroordeeld tot een werkstraf omdat ze in 2014 moslims beledigde via Facebook onder een bericht van RTV Oost. Een vrouw van Turkse afkomst had aangifte tegen haar gedaan.

Het ging om een grove belediging. Volgens de rechtbank gaat de vrijheid van meningsuiting ver, maar heeft de vrouw anderen met haar opmerking beledigd.



Wat vindt u? Moeten onfatsoenlijke reacties harder worden aangepakt?



