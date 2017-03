zondag 19 maart 2017 | 12:00 Laatst bijgewerkt: 19-3-2017 | 12:01

Vanochtend om 06.00 uur is de MTB-monstertocht Dutch Masters of MTB gestart in Haarle. 750 sportievelingen leggen 200 kilometer door de provincie af op de mountainbike. Ze mogen op zijn laatst om 23.59 uur, terug in Haarle, finishen.