Een actie in het hol van de leeuw. Fans van GA Eagles hebben afgelopen nacht op de Diezerpoortenbrug in Zwolle elf poppen aan een strop opgehangen in voetbalshirts van rivaal PEC Zwolle.

Een ludieke supportersactie, of gaan dit soort acties toch echt te ver? Wat vindt u?

