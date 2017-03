Ziet u geen mogelijkheid om te stemmen? Klik dan hier.

Het lijkt zo romantisch: het boerenleven. De aanblik van koeien in een groen weiland, het in contact staan met de natuur en een huis dat gevuld wordt door de geur van verse appeltaart. Dat beeld wordt ondersteund door het populaire tv-programma Boer Zoekt Vrouw; deelnemer en melkveehouder Henk kreeg in 2012 maar liefst 1.100 brieven, van vrouwen die een boerenbestaan met hem wel zagen zitten.

Maar inmiddels is voor veel boeren de romantiek van het bestaan er wel af. Door veranderde wet- en regelgeving staan ze steeds vaker onder druk. De komende week besteden wij online en op TV Oost aandacht aan de veesector in Overijssel.

Aan de keukentafels in de boerderijen komen de échte verhalen naar boven. Verhalen over onzekerheid, over stoppen of doorgaan. Boeren die vertellen dat er aan het einde van de maand geld bij moet, omdat er weer weinig tot niets is verdiend.

Hebben de boeren het zwaar? Of hoort dat nu eenmaal een beetje bij het boerenbestaan? Wordt het tijd dat de overheid in de bres springt voor bijvoorbeeld de melkprijs? Of is het juist goed dat die door de markt wordt gereguleerd?

Laat het weten door te reageren!