Het aantal opgehelderde misdrijven is in 2016 opnieuw gedaald, blijkt uit cijfers van de politie en statistiekbureau CBS. Procentueel blijken de meeste misdrijven in Overijssel nog opgelost te worden in Zwolle.

Van de bijna 929.000 landelijk geregistreerde misdrijven werd er in zo'n 211.000 gevallen een verdachte gevonden, wat neerkomt op 22,7 procent. In 2010 was dit nog 27,6 procent. Met 28,1 procent zijn vorig jaar in Overijssel de meeste misdrijven opgehelderd in Zwolle.

Opgelost? Of niet?

Opgehelderd betekent overigens niet dat er ook daadwerkelijk een straf is opgelegd en dat de zaak is opgelost. Volgens de definitie van de politie en het statistiekbureau is een misdrijf al opgehelderd als er 'tenminste één verdachte bij de politie bekend is, ook al is deze voortvluchtig of ontkent het strafbare feit te hebben gepleegd.'

Van de 25 grootste gemeenten is het percentage opgehelderde misdrijven het laagst in Maastricht. In de hoofdstad van Limburg werd slechts bij 16 procent van de misdrijven minstens één verdachte gevonden door de politie. Ook in Utrecht en Enschede werd minder dan een vijfde van de misdrijven opgehelderd.

Grootste gemeenten?

Gekeken naar de groep van 25 grootste gemeenten kwamen enkel Leeuwarden, Almere, Zwolle, Den Haag en Dordrecht boven het landelijk gemiddelde uit wat betreft het percentage opgehelderde misdrijven.

Van alle gemeenten in Overijssel zijn het afgelopen jaar procentueel de minste misdrijven opgehelderd in de gemeenten Zwartewaterland en Tubbergen.