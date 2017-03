donderdag 23 maart 2017 | 14:50 Laatst bijgewerkt: 23-3-2017 | 14:50

Foto 1 foto

Deze week duiken we bij RTV Oost in het boerenleven. Boeren spelen een belangrijke rol in de regionale economie. Maar de sector staat onder druk. Weet jij waar het over gaat als boeren dit tegen je zeggen? Doe de quiz!