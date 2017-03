Metaaldieven stelen voor tienduizenden euro's uit metaalbedrijf Almelo

Ziet u geen mogelijkheid om te stemmen? Klik dan hier.

Donderdag 23 maart is het de dag van de Duitse taal! Actiegroep Duits heeft deze dag in het leven geroepen om het belang van de Duitse taal in Nederland onder de aandacht te brengen.

Wij zijn benieuwd hoe goed uw Duits is.

Laat het weten door te reageren!