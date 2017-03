Ziet u geen mogelijkheid om te stemmen? Klik dan hier.

In Dalfsen betaalt de gemeente wel mee aan het festivalterrein in Dalfsen, maar niet aan het terrein in Lemelerveld. Daar betaalt Stichting Festiviteiten Lemelerveld het overgrote deel van de kosten zelf.



De stichting vindt dat oneerlijk en vraagt aan de gemeente aandacht voor het probleem. Zij vindt dat de gemeente ook in Lemelerveld wat kan bijdragen.



Vindt u dat de gemeente moet bijdragen aan een evenemententerrein?

Laat het ons weten door te reageren!