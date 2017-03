vrijdag 31 maart 2017 | 14:58 Laatst bijgewerkt: 31-3-2017 | 15:01

De duurste:

Fotograaf: Funda.nl

Misschien kun je 'm niet betalen, maar nu heb je wel de mogelijkheid om even bij deze villa in Zwolle binnen te kijken. Er moet wel 1,5 miljoen euro voor worden neergeteld, maar daar krijg je 400 m2 woonoppervlakte, 7 kamers, 2 badkamers en een zwembad voor terug.

De goedkoopste:

Fotograaf: Funda.nl

In Deventer vind je in het Ludgeruskwartier dit appartementje op zes hoog. Voor 57.500 euro heb je een prachtig en vrij uitzicht over Deventer.

De kleinste:

Fotograaf: Funda.nl

Klein maar fijn, want dit appartement heeft een woonoppervlakte van maar 44 m2, met een piepklein balkon. Maar dan woon je wel in hartje Zwolle. En dat voor zo'n 170.000 euro.

De grootste:

Fotograaf: Funda.nl

Deze woonboerderij in de buurt van Hardenberg, op de grens van Nederland en Duitsland, telt maar liefst veertien kamers, waarvan negen slaapkamers, twee badkamers en twee douches. In totaal heb je 1119 m2 aan woonoppervlakte en ongeveer 5000 m2 aan perceeloppervlakte, met twee vrijstaande schuren. En dat voor 775.000 euro.

Grootste tuin:

Fotograaf: Funda.nl

Mocht je dit optrekje in Zwolle willen kopen, dan is de aanschaf van een grasmaaier geen overbodige luxe. Rondom deze woonboerderij, met een vraagprijs van 1,1 miljoen, ligt namelijk tien hectare, zo'n twintig voetbalvelden, grond.

De oudste:

Fotograaf: Funda.nl

Het oudste huis dat je morgen kan bezichtigen staat in het centrum van Deventer. Dit Rijksmonument werd in 1400 gebouwd en bevat nog een originele binnenwand van oude kloostermoppen. In de tuin vind je nog een koetshuisje.

De kluswoning:

Fotograaf: Funda.nl

Zin om je handen uit de mouwen te steken? Ga dan zeker morgen even langs dit project in Borne. Dit karakteristieke pandje moet nog flink gemoderniseerd worden. Vooral de keuken en de badkamer kunnen wel een opknapper gebruiken.

Het moderne optrekje:

Fotograaf: Funda.nl

Dit bijzondere huis staat in Enschede in de wijk Helmerhoek-Noord. Door de bijzondere vormen heb je nèt wat anders dan anders. Maar ook van binnen het een plaatje. Wij zouden zeker een kijkje nemen.

Het opvallende optrekje:

Fotograaf: Funda.nl

Voor nog geen 2 ton heb je zwembad, jacuzzi, buitendouche, sauna én dit bescheiden huisje in de populaire wijk Tuindorp in Hengelo. De woning is klassiek ingericht, mocht je dit willen veranderen moet er veel gebeuren. Maar deze zomer kun je dan wel relaxen in je eigen zwembad.