vrijdag 31 maart 2017 | 15:53 Laatst bijgewerkt: 31-3-2017 | 16:37

Maart 2017 is bijna de warmste maart van de afgelopen 100 jaar. Alleen in 1991 was het warmer. Maar niet alleen de maand als geheel. Vandaag is er een dagrecord gebroken. Nog nooit was het zo warm op 31 maart.