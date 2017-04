zaterdag 1 april 2017 | 17:57 Laatst bijgewerkt: 1-4-2017 | 17:57

De vrouw haalde maandag in op een plek waar het niet mocht en ook niet kon. Een botsing werd vooral voorkomen omdat de tegemoetkomende automobilist nog kon uitwijken. Alles werd gefilmd door een daschcam van een vrachtwagen die achter die auto reed.

De chauffeur gaf de beelden aan de politie, die een onderzoek startte naar de bestuurster van de Mercedes. De 71-jarige vrouw is, in overleg met het Openbaar Ministerie, gehoord als verdachte en haar rijbewijs is in beslag genomen. Het OM heeft de zaak nu overgenomen. Er wordt verder onder meer gekeken of de rijvaardigheid van de vrouw moet worden onderzocht.