Ziet u geen mogelijkheid om te stemmen? Klik hier.

1 april, dé dag om de hele tijd grapjes uit te halen. Maar bedrijven en instanties doen hier ook graag aan mee. Zoals het MST die huisdieren in de wachtkamer wilde en de politie in Borne die drone-camera's wil gaan inzetten voor surveillance.

Maar moeten bedrijven zich hier wel aan wagen? Of ligt dat volgens u aan welk bedrijf het is en hoe serieus de grap is?

Laat het weten door te reageren!