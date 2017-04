zondag 2 april 2017 | 09:40 Laatst bijgewerkt: 2-4-2017 | 10:32

Fans van Heracles Almelo hadden zich volgens de Twentsche Courant Tubantia verstopt in het café, nadat ze achterna waren gezeten door supporters van SC Heerenveen. Bij het café liep het uit de hand. Op een foto, gemaakt in het café, is te zien dat een ruit is gesneuveld en dat stoelen verspreid liggen.

Welke groep voor de vernieling verantwoordelijk is, kan de politie volgens de krant niet zeggen. Op beelden van een omstander is te zien dat de supporters ervandoor gaan als een politieauto bij het café komt aanrijden; niemand is aangehouden.

De vernielingen werden aangericht rond 18:00 uur, voor het begin van de wedstrijd Heracles Almelo - SC Heerenveen.