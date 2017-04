Zorgen in Daarle en Vriezenveen over mogelijke drinkwaterwinning

maandag 10 april 2017 | 17:38 Laatst bijgewerkt: 10-4-2017 | 17:37

ij boeren, bewoners en de politiek in het gebied zijn zorgen om het voornemen om drinkwater te winnen in het gebied. De locatie is het resultaat van een jarenlange zoektocht van de provincie naar een nieuwe locatie voor drinkwaterwinning.

De beoogde locatie in Daarle.

Een nieuwe locatie is nodig omdat in 2003 de belangrijkste locatie waar drinkwater werd gewonnen in Twente vervuild werd door de brand bij bandenfabrikant Vredestein.

Volgens onderzoekers van de commissie voor de m.e.r. is er een kans dat er bodemdalingen kunnen ontstaan omdat het aanwezige veen in het gebied verdwijnt door de drinkwaterwinning. Door de bodemdaling zouden wegen, dijken en schuren beschadigd kunnen raken.

Ook maken boeren zich zorgen over de gevolgen voor hun grond. Boer Valk uit Daarle vraagt zich af of zijn boerderij wel bestaansrecht houdt: "Als hier het grondwater daalt, wordt de bodem nog droger en brengt het geen cent meer op."

Extra onderzoek moet aantonen in hoeverre hier sprake van is. Pas na het aanvullend onderzoek neemt Gedeputeerde Staten van Overijssel een keus of het gebied wel of niet wordt aangewezen als drinkwaterwinning.