Geen treinverkeer door klemzittende vrachtwagen onder spoorviaduct in Hengelo (UPDATE)

Agenten in Zwolle gingen vandaag een kop koffie doen bij de McDonalds en hielpen daar ook een handje. Dit om op een andere manier in contact te komen met het publiek. Het spreekuur tussen de hamburgers en de milkshakes is goed bevallen en krijgt mogelijk een vervolg.

Wat vindt u van dit soort acties van de politie? Een goed idee om met mensen in contact te komen of hoort een agent dit niet te doen?