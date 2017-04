Ziet u geen mogelijkheid om te stemmen? Klik dan hier.

De Universiteit Twente en de Twentse Ambassade Amsterdam gaan samenwerken om scholieren van 5 en 6 VWO uit het westen van het land meer te interesseren voor een studie in Twente.

“We zien dat studenten uit het westen van het land minder een focus hebben op andere delen van het land zoals het oosten. En dat is jammer. We hebben namelijk op de Universiteit Twente genoeg studies die bijvoorbeeld in de Randstad niet zijn te volgen", stelt woordvoerder Erik van Dijk.

Wat vindt u? Moeten we meer proberen meer studenten uit het westen deze kant op te lokken of zijn studenten niet over te halen?