Ouders die een tijdens het autorijden een appje versturen of bellen terwijl hun kinderen in de auto zitten, moeten daarvoor een hogere boete krijgen. Daarvoor pleit Veilig Verkeer Nederland (VVN) vandaag in de Telegraaf.

Volgens VVN geven ouders op deze manier het verkeerde voorbeeld. Dus zouden zij in plaats van 230 euro een boete moeten krijgen van 460 euro.

Wat denkt u? Moeten ouders een hogere boete krijgen? Of zou dit voor iedereen gelijk moeten zijn?

