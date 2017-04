Ziet u geen mogelijkheid om te stemmen? Klik dan hier.

Tijdens de wedstrijd tussen FC Twente en PSV donderdagavond, moest de harde kern van FC Twente de Grolsch Veste verlaten vanwege een onderzoek naar drughandel. Dit leidde tot rellen buiten het stadion. Een grote groep supporters stond lijnrecht tegenover een politiemacht.

Bij een inval in het supportershome van Vak-P werden ongeveer 46 strips met harddrugs gevonden. Er in het home sprake zijn van georganiseerde criminaliteit, zo zouden leden van moterclub Satudarah en de supportersvereniging Saudarah stelselmatig drughandelen tijdens de wedstrijden.

Maar is het volgens u goed dat de politie tijdens de wedstrijd heeft ingegrepen? Of had dit anders gemoeten.

