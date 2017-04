Ziet u geen mogelijkheid om te stemmen? Klik dan hier.

In zijn boek 'Rood Bloed' geeft voormalig FC Twente-voorzitter Joop Munsterman uitleg over zijn periode bij de Enschedese club. Onder zijn leiding bereikte de club een hoogtepunt met de landstitel, maar in de jaren daarna ging het helemaal mis. De club raakte in financiële problemen en verloor bijna de licentie.

In zijn boek legt Munsterman de schuld vooral bij anderen. Iets dat hij hij kort na zijn vertrek ook al deed. Van buitenaf is er erg veel twijfel over de visie van Munsterman en wordt hem veel schuld in de schoenen geschoven.

Is hij nog geloofwaardig, of gelooft u niets van het boek?

