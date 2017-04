Ziet u geen mogelijkheid om te stemmen? Klik dan hier.

Meisjes dromen, zo is gebleken uit onderzoek, niet op de eerste plaats van een carrière als ICT-specialist, laborant of schilder. Op Nationale Girlsday hopen bedrijven in Overijssel daar verandering in te brengen door ze kennis laten maken met diverse technische beroepen.

De jongens blijven vandaag in de klas, terwijl de meiden een ochtend op stap gaan met ouders en leerkrachten naar Zwolle. In totaal doen aan Nationale Girlsday 27 technische bedrijven uit Overijssel mee.

De traditionele verdeling in beroepen, is het niet tijd dat we die volledig los laten?

