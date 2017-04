Ziet u geen mogelijkheid om te stemmen? Klik dan hier.

Een 36-jarige man uit Zwolle is gisteren aangehouden omdat hij in de loop van de dag en avond ruim twintig keer de meldkamer van de politie belde en centralisten uitschold. Het was de tweede keer in een paar dagen tijd dat de man hiervoor aangehouden werd.

Moeten dit soort mensen, die misbruik maken van het noodnummer 112, zwaar gestraft worden? Of kunnen we er op een andere manier voor zorgen dat misbruik niet meer voorkomt?

