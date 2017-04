Ziet u geen mogelijkheid om te stemmen? Klik dan hier.

19 april is de Landelijke Dag tegen Pesten, deze dag is in het leven geroepen door Stichting Stop Pesten Nu om bewust stil te staan bij de gevolgen van pesten voor zowel slachtoffers als pestkoppen.

Uit onderzoek blijkt dat pesten onder volwassenen een groot taboe is. Toch hebben ruim 1,2 miljoen mensen het afgelopen jaar te maken gehad met discriminatie, pesten of (seksuele) intimidatie op de werkvloer.

Zou het niet een goed idee zijn om pesters per direct te ontslaan om zo een signaal af te geven binnen het bedrijf en het pesten te stoppen. Of werkt dit volgens u niet en zijn er misschien betere oplossingen?

