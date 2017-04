Ziet u geen mogelijkheid om te stemmen? Klik dan hier.



Elaine Olde Riekerink, moeder van de 15-jarige Yoram, neemt het de schoolleiding van het Bonhoeffer College in Enschede kwalijk dat er op de vooravond van de Franse verkiezingen drie klassen met leerlingen op schoolreis zijn gestuurd naar Parijs.





"Ik heb van tevoren al mijn twijfels geuit over deze schoolreis. Waarom in deze situatie nog schoolreisjes en werkweken naar steden als Parijs, Berlijn en Londen? Als moeder zag ik dat niet zitten, maar Yoram had er wel heel veel zin in", zei Olde Riekerink.

Deelt u de zorgen van deze ongeruste moeder? Moeten we grote steden vermijden? Of moeten we ons niet bang laten maken door incidentele terreurdaden?

