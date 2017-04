Ziet u geen mogelijkheid om te stemmen? Klik dan hier.

Het is een schokkende foto, die de Goorse Ron Gerritsen vanochtend op Facebook plaatste. Op de Markeloseweg in de richting van Goor trof hij vanochtend vroeg een van de fiets gevallen, dronken jongen aan. De foto, waarbij hij ook de waarschuwing plaatste aan jongeren om na het stappen niet zomaar alleen naar huis te fietsen, is al bijna achthonderd keer gedeeld.

Dronken fietsers kunnen officieel wel bekeurd worden of een rijverbod krijgen, maar dit komt over het algemeen weinig voor. Maar de situatie zoals Gerritsen die tegenkwam, is natuurlijk levensgevaarlijk, voor zowel de jongen zelf als voor een eventuele bestuurder die de jongen over hoofd had kunnen zien.

Moeten we dronken fietsers daarom harder aanpakken? En hoe kunnen we voorkomen dat mensen in de woorden van Gerritsen 'kacheltjelam' op de fiets stappen?



