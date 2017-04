Ziet u geen mogelijkheid om te stemmen? Klik dan hier.

Onlangs is het betaald parkeren in Raalte afgeschaft. Het parkeren met een parkeerschijf is daarvoor in de plaats gekomen. Die is vanaf vandaag verplicht in de blauwe parkeerschijfzones in het centrum.

Is de parkeerschijf een goede vervanger van het betaald parkeren? Of moeten we het gebruik van de auto in het centra van dorpen en steden juist helemaal ontmoedigen?

Laat het weten door te reageren!