Vaders in Nederland krijgen twee vrije dagen als hun kind geboren is. De Europese Commissie wil daar verandering in brengen, zij vindt dat vaders minimaal tien betaalde verlofdagen krijgen.

Vindt u dit een goed idee, of is bijvoorbeeld vakantiedagen opnemen ook een goede oplossing?

