woensdag 27 december 2017 | 15:00 Laatst bijgewerkt: 27-12-2017 | 15:00

In de laatste dagen van 2017 is het tijd om terug te blikken op het Overijsselse sportnieuws van dit jaar. In vier delen kijken we terug naar wat er allemaal gebeurde in de Overijsselse sportwereld. Vandaag deel 1; januari, februari en maart.

Voetbal

Kort na het begin van het nieuwe jaar laten twee opvallende namen weten te stoppen bij hun club. Succestrainer Ron Jans vertrekt na vier jaar bij PEC Zwolle. Hij won de KNVB Beker, de Johan Cruijff Schaal en haalde Europees voetbal. Later wordt hij benoemd tot erelid. Dit jaar is hij werkzaam bij FC Groningen.

Succestrainer Ron Jans vertrekt bij PEC Zwolle (foto: Pro Shots)

Jan Smit laat tijdens zijn nieuwjaarsspeech weten na 19 jaar te stoppen als voorzitter van Heracles Almelo. Hij krijgt later dat jaar een groots afscheid en werkt momenteel bij de KNVB.

FC Twente moet afscheid nemen van voormalig teammanager Toon Renes. De clubman was ziek en overleed in maart.

De tegenvallende resultaten van Go Ahead Eagles in de eredivisie kosten trainer Hans de Koning eind maart de kop. Een paar dagen later wordt hij vervangen door Robert Maaskant.

In maart wordt duidelijk dat Heracles Almelo in de zomer afscheid moet nemen van enkele bepalende spelers. Thomas Bruns laat weten zijn contract niet verlengen en vertrekt in de zomer naar Vitesse. Mike te Wierik maakt de overstap naar FC Groningen. Later blijkt dat Mark-Jan Fledderus stopt. De linksback blijft echter wel behouden voor de club en gaat in de directie aan de slag.

Schaatsen

Jan Smeekens pakt in februari knap goud op de 500 meter tijdens de WK afstanden in Gangneung. De Raaltenaar werd daarmee de eerste Nederlandse wereldkampioen op die afstand.

Jan Smeekens pakt de wereldtitel op de 500 meter (foto: Pro Shots)

Jorien ter Mors begon het jaar met een zilveren plak op de EK sprint in Heerenveen en pakte in februari brons op het WK sprint. Op de WK shorttrack in Rotterdam ging het jammerlijk mis voor de Enschedese. In de finale van de aflossing ging ze onderuit en daardoor miste een medaille.

Ronald Mulder greep op het WK sprint net naast de medailles. Hij won twee keer de 500 meter, maar zakte op de laatste 1000 meter naar plek vier in het klassement.



Veldrijden

Een knappe prestatie van Sophie de Boer in januari. De Enschedese schrijft de wereldbeker veldrijden op haar naam. Door een derde plek in het Italiaanse Fiuggi is ze, met nog een wedstrijd te gaan, niet meer te achterhalen in het klassement.

Basketbal

Landstede Basketbal grijpt eind maart naast de eerste nationale beker in de historie. Tijdens de finale in Groningen blijkt Donar een maatje te groot en wint die ploeg met twintig punten verschil.