donderdag 28 december 2017 | 15:00 Laatst bijgewerkt: 28-12-2017 | 15:00

In de laatste dagen van 2017 is het tijd om terug te blikken op het Overijsselse sportnieuws van dit jaar. In vier delen kijken we terug naar wat er allemaal gebeurde in de Overijsselse sportwereld. Vandaag deel 2; april, mei en juni.

Voetbal

In de eredivisie valt begin mei het doek voor Go Ahead Eagles. De ploeg verliest met 4-0 bij Ajax en degradeert daardoor na een jaar weer naar de Jupiler League. Dieptepunt is de 8-0 nederlaag bij Feyenoord in april. Robert Maaskant vertrekt na de degradatie en Leon Vlemmings wordt de nieuwe trainer in Deventer.

Go Ahead Eagles degradeert uit de eredivisie (foto: Pro Shots)

De overige Overijsselse clubs spelen geen play-offs. FC Twente eindigt als zevende, Heracles wordt tiende en PEC Zwolle veertiende. Begin april wordt duidelijk dat John van 't Schip het stokje van Ron Jans als trainer van de Zwolse club overneemt.

In de 2e divisie bungelt HHC het hele jaar op het randje van de afgrond, maar door een knappe reeks aan het einde van het seizoen en een doelpunt in blessuretijd van de laatste wedstrijd is de ploeg uit Hardenberg alsnog zeker van lijfsbehoud. In de hoofdklasse is Dieze West begin april al zeker van degradatie en Berkum keert na drie jaar weer terug naar de hoofdklasse nadat het kampioen wordt in de 1e klasse.

Staphorst wint in mei opnieuw de districtsbeker Noord door in de finale SC Genemuiden te verslaan.

Bij de vrouwen moet FC Twente de titel aan Ajax laten. Daarna volgt er een leegloop bij de Enschedese club. Jill Roord gaat naar het Duitse Bayern München en Marthe Munsterman en Siri Worm vertrekken naar het Engelse Everton.



Wielrennen

April is de maand van wielrenster Anna van der Breggen uit Zwolle. Binnen een week wint ze de Amstel Gold Race, de Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik.

April is de maand van Anna van der Breggen met drie knappe zeges binnen een week (foto: Pro Shots)

Eind mei wint Tom Dumoulin de Giro. Hij rijdt voor Team Sunweb van manager Iwan Spekenbrink uit Markelo en is de eerste Nederlander die de grote wielerwedstrijd op zijn naam weet te schrijven.

Op het NK is er net geen zege voor Wouter Wippert uit Wierden. Hij denkt even gewonnen te hebben, maar moet de zege in de sprint aan Ramon Sinkeldam laten.

Tijdens het WK op de baan zijn er drie Overijsselse medailles. Jeffrey Hoogland uit Nijverdal pakt zilver op de teamsprint en de Zwolse Kirsten Wild pakt dezelfde medaille op het omnium en brons op de puntenkoers.

Basketbal

Landstede Basketbal haalt de finale om de landstitel. Het moet in de best-of-7 na vijf duels echter haar meerdere erkennen in Donar.

Handbal

De handbalsters van Dalfsen moeten na zes titels op rij, het kampioenschap aan VOC laten. Er volgt nog wel een soort van revanche als in de bekerfinale wel van de Amsterdamse ploeg wordt gewonnen. De handbalsters van Kwiek degraderen na twee jaar uit de eredivisie.

Dalfsen werd geen kampioen, maar pakte wel de beker (foto: Kristian Giesen)

Paardensport

In april pakt Marc Houtzager uit Rouveen de Nederlandse springtitel. In Mierlo gaat hij na de tweede dag aan de leiding en geeft die op de slotdag niet meer uit handen.

Squash

De squashers van Coulisse/Twente pakken in april voor het eerst de landstitel. Het had tegen Match Amsterdam nog een game nodig voor de titel en die werd in de eerste wedstrijd direct binnengehaald.

Waterpolo

De heren van Het Ravijn weten zich ook te plaatsen voor de strijd om de landstitel. In de finale worden echter alle drie de duels tegen UZSC verloren en dus wordt die ploeg landskampioen.