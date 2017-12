vrijdag 29 december 2017 | 15:00 Laatst bijgewerkt: 29-12-2017 | 15:00

In de laatste dagen van 2017 is het tijd om terug te blikken op het Overijsselse sportnieuws van dit jaar. In vier delen kijken we terug naar wat er allemaal gebeurde in de Overijsselse sportwereld. Vandaag deel 3; juli, augustus en september.

Voetbal

De voetbalzomer staat natuurlijk in het teken van de Oranje Leeuwinnen. De ploeg, met veel Overijsselse inbreng, pakt in Enschede de Europese titel. In de finale wordt Denemarken met 4-2 verslagen.

Oranje Leeuwinnen pakken de Europese titel in Enschede (foto: Pro Shots)

Bij de Overijsselse clubs zijn er enkele opvallende transfers. Bram Castro zou de overstap maken van Heracles naar AA Gent, maar die ketst af en dus meldt de doelman zich weer in Almelo. Bij Twente vertrekt steunpilaar Kamohelo Mokotjo naar Engeland, topscorer Samuel Armenteros gaat van Heracles naar het Italiaanse Benevento en Wout Brama uit Almelo maakt misschien nog wel de meest opvallende overstap. Hij jaagt zijn droom na en gaat van FC Utrecht naar Central Coast Mariners uit Australië.

Op het veld verrast Heracles vriend en vijand door het openingsduel van het seizoen te winnen van Ajax. PEC Zwolle is de verrassing van de seizoensopening. De ploeg verliest slechts een van de eerste zeven duels en doet bovenin mee. FC Twente begint met vier nederlagen aan de competitie. In september wordt wel twee keer gewonnen, maar de ploeg blijft het moeilijk houden. In de Jupiler League wint Go Ahead Eagles pas in de zevende speelronde voor het eerst.

Wielrennen

Begin juli schrijft Anna van der Breggen voor de tweede keer Giro Rosa op haar naam. Bij het EK pakt ze brons op de tijdrit en tijdens de wegwedstrijd moet ze haar titel afstaan aan landgenote Marianne Vos. Bij het WK is er opnieuw een plak op de tijdrit, dit keer is het zilver. Ook op de ploegentijdrit wordt ze tweede en tijdens de wegwedstrijd ziet ze landgenote Chantal Blaak winnen. Van der Breggen wordt zelf achtste.

Van der Breggen wint opnieuw de Giro (foto: Boels Dolmans)

In de Tour de France gaat de meeste aandacht naar Team Sunweb van manager Iwan Spekenbrink uit Markelo. De ploeg pakt vier etappezeges, de groene trui en de bolletjestrui. Maurits Lammertink uit Harbrinkhoek maakt zijn debuut in de Tour. Hij rijdt de grootste wielerronde uit en eindigt op plek 70. Albert Timmer uit Hardenberg wordt 149e.

Handbal

De handbalsters van Dalfsen beginnen het nieuwe seizoen met winst van de Supercup. De ploeg moest in mei de titel aan VOC laten, won wel de beker van de Amsterdammers en in augustus dus ook de Supercup.

Triathlon

Rachel Klamer uit Beuningen is in juli de vijfde keer de sterkste tijdens Triathlon Holten. Bij de mannen wint haar vriend Richard Murray uit Zuid-Afrika. Later in juli pakt Klamer in Hamburg brons op het eerste WK voor gemengde estafetteteams.

Klamer opnieuw de sterkste in Holten (foto: Triathlon Holten)

BMX

Bij het WK in het Amerikaanse Rock Hill grijpt Niek Kimmann uit Lutten net naast de medailles. De wereldkampioen van 2015 werd twee jaar later vierde.

Paardensport

Laura Renwick schrijft in juli de Grote Prijs van Twente op haar naam tijdens de 43e editie van CSI Twente in Geesteren. Frank Schuttert uit Ommen eindigde op plek drie.

Autosport

Half september wint Dennis Kuipers de Hellendoorn Rally. Het is alweer de vijfde keer dat de coureur uit Borne de wedstrijd op zijn naam schrijft.