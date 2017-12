zaterdag 30 december 2017 | 15:00 Laatst bijgewerkt: 30-12-2017 | 15:00

In de laatste dagen van 2017 is het tijd om terug te blikken op het Overijsselse sportnieuws van dit jaar. In vier delen kijken we terug naar wat er allemaal gebeurde in de Overijsselse sportwereld. Vandaag deel 4; oktober, november en december.

Voetbal

Half oktober wordt René Hake afgerekend op de slechte resultaten bij FC Twente en de oefenmeester moet vertrekken. Gertjan Verbeek wordt al snel genoemd als zijn opvolger en ruim een week later wordt hij dan ook gepresenteerd in Enschede.

Verbeek neemt het over van Hake in Enschede (foto: Pro Shots)

Ook bij Go Ahead Eagles moeten er mensen vertrekken. Eerst is technisch manager Dennis Bekking de klos en een paar dagen later wordt trainer Leon Vlemmings de deur gewezen. Hij wordt vervangen door Jan van Staa.

Op het veld hebben de trainerswisselingen nog niet direct effect. Twente verliest de eerste drie duels onder Verbeek, maar speelt daarna wel gelijk tegen Ajax. In de laatste drie duels voor de winterstop worden vijf punten gepakt en daarnaast schakelt de ploeg Ajax uit in de beker. Daarop wordt bij de Amsterdammers trainer Marcel Keizer ontslagen en neemt Erik ten Hag uit Oldenzaal het over.

Go Ahead Eagles speelt onder Jan van Staa twee van de drie duels gelijk, de andere gaat verloren bij FC Eindhoven.

Beter nieuws is er bij PEC Zwolle. Die ploeg weet de goede lijn van het begin van het seizoen door te trekken en gaat de winterstop in met een vierde plek en staat in de kwartfinales van de beker. Heracles Almelo is een keurige middenmoter, het staat bij het ingaan van de winterstop elfde.

Zwolle staat op een knappe vierde plek in de winterstop (foto: Pro Shots)

Wielrennen

Bij de EK baanwielrennen in Berlijn pakken Jeffrey Hoogland uit Nijverdal en Kirsten Wild uit Zwolle allebei drie medailles. Hoogland grijpt de Europese titel op de kilometer tijdrit, zilver op de sprint en brons op de teamsprint. Wild prolongeert haar Europese titel op de afvalkoers, ze pakt zilver op het omnium en brons op de koppelkoers. Kyra Lamberink uit Bergentheim pakte daarnaast ook nog brons op de teamsprint.

Begin december laat Albert Timmer uit Hardenberg weten te stoppen als wielrenner. Hij reed onder meer elf grote rondes, waaronder zeven keer de Tour de France.

Basketbal

Landstede Basketbal pakt in oktober de eerste prijs in de historie. In de strijd om de Supercup wint het verrassend van Donar. Aan het einde van vorig seizoen moest de Zwolse ploeg zowel de titel als de beker aan de Groningers laten, maar in de Supercup lukt het dus wel.

Landstede pakt met de Supercup de eerste prijs in de historie (foto: Landstede Basketbal)

Schaatsen

Bij de NK afstanden in Heerenveen zijn er zeven medailles voor Overijssel. Jorien ter Mors uit Enschede pakt er drie, Ronald Mulder uit Zwolle twee, Raaltenaar Jan Smeekens en Carlijn Achtereekte uit Lettele een.

Het sportseizoen wordt vanmiddag afgesloten met de laatste dag van het olympisch kwalificatietoernooi in Heerenveen. Momenteel zijn Ronald Mulder, Ter Mors, Lotte van Beek en Achtereekte zeker van een ticket voor de Spelen. Smeekens is erg dichtbij, Thomas Krol moet nog even afwachten. Hij krijgt vanmiddag nog een kans op de 1500 meter en Achtereekte kan nog een ticket pakken op de 5000 meter.

Volleybal

Begin oktober pakt Maret Balkestein-Grothues uit Almelo met Nederland zilver op het EK volleybal in Azerbeidzjan. In de finale blijkt Servië met 3-1 te sterk. Het is al de tweede keer op rij dat Oranje tweede wordt.

Handbal

Martine Smeets uit Geesteren pakt in december met de Nederlandse handbalsters brons op het WK in Duitsland. In de halve finales blijkt Noorwegen een maatje te groot en twee dagen later wordt Zweden verslagen in de strijd om de derde plek.

Smeets pakt brons met de handbalsters op het WK (foto: ANP/Piroschka van de Wouw)

Paardensport

Marc Houtzager weet in oktober met de Nederlandse equipe beslag te leggen op de Nations Cup. Daarmee herhaalde Nederland het kunststukje uit 2014. De Nieuw-Zeelander Tim Price weet een week later de 47e editie van Military Boekelo op zijn naam te schrijven.