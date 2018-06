zaterdag 9 juni 2018 | 21:38 Laatst bijgewerkt: 9-6-2018 | 23:05

Foto 2 foto's

De Scania Zwolse Halve Marathon is een prooi geworden voor William Wanjiku. De Keniaan zegevierde in een tijd van 1.01:31. Bij de vrouwen ging de overwinning in 1.09:38 naar Fancy Chemutai. In het algemeen klassement eindigde zij als tweede, achter haar landgenoot.