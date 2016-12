dinsdag 20 december 2016 | 13:53 Laatst bijgewerkt: 20-12-2016 | 13:53

Leon de Kogel is Overijssels topscorer van 2016 in het betaald voetbal geworden. De aanvaller van Go Ahead Eagles maakte er in de tweede seizoenshelft van vorig seizoen elf in de Jupiler League, maar scoorde dit seizoen nog niet in de Eredivisie. Toch bleken de elf treffers genoeg om Enes Ünal en Hakim Ziyech voor te blijven. Hieronder de top tien van 2016.