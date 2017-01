vrijdag 13 januari 2017 | 16:22 Laatst bijgewerkt: 13-1-2017 | 16:25

Uit onderzoek van RTV Oost blijkt dat de Deventer ploeg het grootste verval laat zien tussen de eerste en tweede seizoenhelft sinds het seizoen 2005/2006.

Go Ahead pakte in die periode in de eerste seizoenshelft gemiddeld 1,46 punt en in de tweede 1,27. Dat betekent een negatief verschil van bijna 13 procent. Heracles Almelo is de enige van de vier Overijsselse clubs in de Eredivisie die juist beter presteert na de winterstop. Daar is het verschil +4,3%.

Hieronder een overzicht van alle clubs uit het betaald voetbal van de laatste jaren:

(Voor mobiel: de foto is ook bovenin te vinden, om hem beter te kunnen bekijken)