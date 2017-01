vrijdag 20 januari 2017 | 09:40 Laatst bijgewerkt: 20-1-2017 | 09:53

Graffiti, een schietincident bij het Polman Stadion en ruzies op social media... De spanning tussen de supporters van FC Twente en Heracles Almelo begint inmiddels aardig op te lopen. Wat is er in de aanloop van de wedstrijd al gebeurd?

Vanavond om 20.00 uur staat de Twentse derby tussen FC Twente en Heracles Almelo op het programma. Het wordt een zware wedstrijd voor beide teams, niet alleen vanwege de symboliek van de derby.

FC Twente verloor afgelopen weekend tegen Vitesse, Heracles Almelo ging onderuit tegen FC Groningen. Middenvelder Joey Pelupessy van Heracles gaf eerder deze week al aan dat de club die 'zware klap' vanavond graag wil rechtzetten.

Graffiti

Beide supportersgroep zijn in de aanloop naar de wedstrijd de vete al op verschillende manieren aan het uitvechten. Zo werd maandag de kampioensgrafitti van FC Twente langs de A1 zwart-wit geschilderd, de clubkleuren van Heracles.

En gisteren werd opnieuw een bekladde muurschildering aangetroffen:

Heracles "fans" schilderen graffiti N'Kufo bij Twente stadion zwart/wit. Wordt een beladen derby.. #TweHer pic.twitter.com/dXKBQfQJF8 — Vacuüm Belloc (@FeyeNody) 19 januari 2017

Schietincident Polman Stadion

Gisteravond was de politie opvallend actief bij en rond het Polman Stadion, het thuishonk van Heracles Almelo. Auto's werden doorzocht en ook de bestuurders werden aan een onderzoek onderworpen.

De reden voor de controle was niet duidelijk, maar mogelijk zou een melding van een schietincident er iets mee te maken hebben. Het is mogelijk dat er vanavond een vergeldingsactie van FC Twente fans plaats had vanwege de besmeurde schilderingen.

Politie zeer bedrijvig in Almelo, mogelijk schietincident bij Polmanstadion https://t.co/p8i26HIpTc #rtvoost pic.twitter.com/ePE7My5Uqh — RTV Oost (@rtvoost) 19 januari 2017

Een stuk of wat rode shuttles kwamen net over het Polman stadion zweven. Tegenactie Twente supporters?! #tweher pic.twitter.com/2pghxHO0q8 — Thiemo Uitslag (@Spocktables) 19 januari 2017

Verhitte sfeer

Ook op social media wordt de vete tussen beide supportersgroepen uitgevochten. Er is sprake van een verhitte sfeer.

Zo, fc calimero weet er ook weer wie de grootste is?? https://t.co/XhfQeE5BEk — Antoon Otte (@otte_antoon) 20 januari 2017

Deze derby van morgen gaat hard worden.. Heracles fans hebben nu schilderij N'Kufo in de tunnel verminkt.. — Mark (@iMarkk_) 19 januari 2017

@deBankzitter het iq van een gemiddelde heracles supporter — Thomas (@ThomasSteenber1) 19 januari 2017

Geen strafbare feiten

Voor zover bekend zijn er nog geen strafbare feiten gepleegd door beide supportersgroepen. De politie heeft ook nog niet toegelicht waarom er gisteravond gecontroleerd werd rondom het Polman Stadion en wat daar de uitkomsten van zijn.

De beeltenis van Twente-held van Blaise N'Kufo is inmiddels door supporters in ere hersteld:

GEWELDIG! Supporters herstellen schade: NKufo weer in het rood https://t.co/4lBQxUPQ1g #fctwente pic.twitter.com/YHzMWJCvh2 — FC Twente Insite (@TwenteInsite) 20 januari 2017

Live bij RTV Oost

