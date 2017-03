woensdag 22 maart 2017 | 14:05 Laatst bijgewerkt: 22-3-2017 | 14:20

Het ontslag van trainer Hans de Koning van de voetbalclub Go Ahead Eagles valt niet goed bij supporters. Uit reacties op de Facebookpagina van Kowet blijkt dat ze vinden dat niet alleen De Koning iets te verwijten valt.

Veel mensen zetten hun vraagtekens bij het besluit van het bestuur van de Deventer voetbalclub. Misschien moet het bestuur eens naar zichzelf kijken, is een veelgehoorde klacht.





Betere scouting

Een andere veelgehoorde reactie is dat De Koning er weinig aan kan doen dat er onvoldoende kwaliteit zit in het team. Een betere scouting had een hoop leed kunnen voorkomen, zo denken de supporters.

En als het dan toch moest gebeuren, dan had het bestuur een handiger moment kunnen uitkiezen, blijkt uit de reacties. Na de winterstop bijvoorbeeld.



Bovenal zijn veel supporters nog trots op de trainer die de club vorig jaar liet promoveren naar de Eredivisie. Ze wensen hem het allerbeste.