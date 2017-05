dinsdag 16 mei 2017 | 19:02 Laatst bijgewerkt: 16-5-2017 | 13:42

Foto 1 foto

Hoofdklasser Staphorst begint vanavond aan de nacompetitie met een thuisduel tegen Ter Leede uit de hoofdklasse A. De return is volgende week. De winnaar van het tweeluik speelt de finale om een plek in de 3e divisie van komend seizoen. Het duel is vanavond hieronder te volgen.