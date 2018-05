zaterdag 26 mei 2018 | 14:27 Laatst bijgewerkt: 26-5-2018 | 13:22

In de hoofdklasse B staat vanmiddag de topper tussen Berkum en SC Genemuiden op het programma. Beide ploegen kunnen nog kampioen worden.

Eemdijk is de koploper. Die ploeg heeft een gelijk aantal punten als Berkum, maar een beter doelsaldo. Genemuiden staat op twee punten derde. Als Eemdijk punten laat liggen en één van de Overijsselse clubs de derby wint, is die ploeg kampioen. Het duel is hieronder te zien.