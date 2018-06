donderdag 7 juni 2018 | 19:01 Laatst bijgewerkt: 6-6-2018 | 10:42

Foto 1 foto

Quick'20 speelt vanavond de eerste wedstrijd in de dubbele finale tegen hoofdklasser Halsteren om het lijf in de 3e divisie te redden. Het duel in Brabant begint om 20.00 uur en is hieronder te volgen.