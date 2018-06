zaterdag 9 juni 2018 | 13:29 Laatst bijgewerkt: 6-6-2018 | 10:42

DETO speelt vanmiddag de tweede wedstrijd in de nacompetitie om een plek in de hoofdklasse. In Vriezenveen is VV Groningen, ook uit de 1e klasse, de tegenstander in de halve finale. De winnaar is zeker van de finale en daarna een eventuele herkansing. Hieronder is het duel te volgen.