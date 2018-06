vrijdag 15 juni 2018 | 10:03 Laatst bijgewerkt: 15-6-2018 | 10:28

Wederom een slag voor het amateurvoetbal in Enschede. Sportclub Enschede heeft komend seizoen geen eerste zondagelftal meer.

Door een gebrek aan spelers ziet de traditieclub én voormalige grootmacht zich genoodzaakt het elftal uit de competitie te halen. Het is na Enschedese Boys, dat vorig jaar ter ziele ging, een dreun voor de medegrondlegger van FC Twente.



Overschrijven

Sportclub Enschede, in 1926 de allerbeste van Nederland, eindigde afgelopen seizoen als vierde in de derde klasse A. De club heeft de overgebleven spelers de mogelijkheid geboden de overstap te maken naar het eerste zaterdagelftal, of op zoek te gaan naar een andere club. Dat laatste moet dan wel vandaag gebeuren. De inschrijving sluit vanavond.

In 2015 was RTV Oost nog bij de laatste tweestrijd tussen de voormalige grootmachten.