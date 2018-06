Olde Veste'54 handhaaft zich met 'Duitse goal'

zaterdag 16 juni 2018 | 21:07 Laatst bijgewerkt: 16-6-2018 | 21:08

Olde Veste'54 speelt ook volgend seizoen in de 1ste klasse. De finale van de nacompetitie werd gewonnen van Pelikaan S. met 1-0 dankzij een treffer van Gerald Kloeten in de 92ste minuut.

De wedstrijd begon slordig met veel fouten aan beide kanten. De ruststand was 0-0, waarbij de kansen op één hand waren te tellen.

Rode kaart

De gehele tweede helft was Pelikaan de betere ploeg. De wedstrijd kantelde pas in de 80ste minuut toen Jordy Kailie van de bezoekers zijn tweede gele kaart ontving. De thuisploeg begon meer druk te zetten en dat resulteerde in een aantal grote kansen.

Gouden wissel

Uiteindelijk wist invaller Gerald Kloeten de 1-0 binnen te koppen in de 92ste minuut. Een gouden wissel dus van trainer Leo Blom.

"Het is een typische 'Duitse goal", zei de trainer na afloop.

