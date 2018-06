Groot feest in Lonneker door promotie LSV naar 3e klasse

zondag 17 juni 2018 | 17:35 Laatst bijgewerkt: 17-6-2018 | 17:35

LSV is naar de 3e klasse gepromoveerd. De ploeg uit Lonneker versloeg Juventa '12 met 1-0. Een treffer van Bram Blokhuis in de elfde minuut bleek het enige doelpunt in de wedstrijd.

De wedstrijd op sportpark 't Spolmink was een typische nacompetitiewedstrijd. Beide teams speelden slordig en er werden veel overtredingen begaan. De scheidsrechter had zeven gele kaarten nodig en dat hadden er meer kunnen zijn.

Sterk begin LSV

LSV begon sterker aan de wedstrijd dan Juventa '12. Dit resulteerde in veel kansen en zelfs het doelpunt in de elfde minuut. Aanvoerder Bram Blokhuis had een schot van afstand in huis, doelman Arjan Nijenkamp werd verrast en zo stond de 1-0 op het scorebord.

Druk van Juventa '12

De ploeg van trainer Ercan Sancar moest daarna beter gaan spelen om op gelijke hoogte te komen. Dit lukte niet. Door de druk ging Juventa juist slordiger spelen en kreeg LSV meerdere kansen op 2-0.

Slotfase

In de slotfase van de wedstrijd leek Juventa beter te gaan spelen maar had LSV wederom de grote kansen. Dennis Bekkers creërde een levensgrote kans door de bal over doelman Nijenkamp te lobben. De bal ging echter net naast.

Aan de andere kant kregen Bjorn Bekkers en Bram Blokhuis de mogelijkheid om de stand 10 minuten voor tijd gelijk te trekken. Echter lag doelman Maarten Meijer in de weg.

Herkansing Juventa '12

Juventa '12 mag aankomende donderdag tegen Albatross herkansen om te handhaven in de 3e klasse. Mocht deze wedstrijd gewonnen worden zal er zondag gespeeld worden tegen de winnaar van Vios B. - GVA in de lucky loser finale.